Elektrik direğine çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Mezitli ilçesinde D.Ş.U idaresindeki 06 BPR 821 plakalı otomobil, Tece Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda refüjdeki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, sürücü D.Ş.U ile araçta bulunan U.U, H.U, S.A, G.A.A yaralandı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDILAR

Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekipleri, araçta sıkışan U.U. ve H.U'yu çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.