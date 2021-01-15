Evde bakım hizmeti vatandaşa moral oluyor

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, kentte yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti', Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yaşlı, hasta veya engelleri nedeniyle öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşlara sunulan hizmetle moral veriyor.

Her derde deva olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Her bir vatandaşımızın yarasına merhem olmak için çabalıyoruz" dedi.

"MUTLULUK VE HUZUR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Akdeniz'de herkesin mutlu ve huzurlu yaşaması için var güçleriyle mücadele ettiklerine belirten Başkan Mustafa Gültak, "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti' ile Akdeniz'de yaşayan hiç kimsenin yalnız olmadığını hissettirerek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BİN 162 EVDE TEMİZLİK HİZMETİ, 724 EVDE KİŞİSEL BAKIM

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri,227 haneye düzenli olarak evde temizlik hizmeti verirken, bugüne kadar bin 162 evde temizlik hizmeti gerçekleştirdi. Öte yandan düzenli olarak evde kişisel bakım hizmeti alan 46 hane bulunurken, 724 evde de kişisel bakım hizmeti gerçekleştirildi.