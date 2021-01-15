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‘den aranan 2 kişi 'te yakalandı

İl Merkezi ve Safranbolu ilçesinde den aranan 2 kişi yapılan operasyon ile yakalandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 15.1.2021 20:37 ABONE OL
FETÖ‘den aranan 2 kişi Karabük'te yakalandı
Karabük Valiliğince yapılan açıklamaya göre;İl Merkez ve Safranbolu İlçelerinde, 12-13 Ocak 2021 tarihlerinde adli makamlarca FETÖ kapsamında haklarında soruşturma yürütülen ve yakalama kararı bulunan A.Y (41) ve A.D (40) ismindeki (2) kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, her türlü terör örgütü ile suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi
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FETÖ‘den aranan 2 kişi Karabük'te yakalandı
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