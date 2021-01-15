FETÖ‘den aranan 2 kişi Karabük'te yakalandı

Karabük Valiliğince yapılan açıklamaya göre;İl Merkez ve Safranbolu İlçelerinde, 12-13 Ocak 2021 tarihlerinde adli makamlarca FETÖ kapsamında haklarında soruşturma yürütülen ve yakalama kararı bulunan A.Y (41) ve A.D (40) ismindeki (2) kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, her türlü terör örgütü ile suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi