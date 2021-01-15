Terör gazisi Muammer Kurt doğum gününde yaşamını yitirdi

Gaziantepli terörle mücadele gazisi Muammer Kurt (49) doğum gününde, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muammer Kurt, 1996 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı. Kurt tedavisinin ardından emekli olarak, Gaziantep'te yaşamaya başladı. 15 gün önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muammer Kurt sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen doğum günü olan 13 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Gazi Muammer Kurt'un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, Nurdağı ilçesinin Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.