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Terör gazisi doğum gününde yaşamını yitirdi

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören terörle mücadele gazisi doğum gününde yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 15.1.2021 13:00 ABONE OL
Terör gazisi Muammer Kurt doğum gününde yaşamını yitirdi

Gaziantepli terörle mücadele gazisi Muammer Kurt (49) doğum gününde, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muammer Kurt, 1996 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı. Kurt tedavisinin ardından emekli olarak, Gaziantep'te yaşamaya başladı. 15 gün önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muammer Kurt sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen doğum günü olan 13 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Gazi Muammer Kurt'un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, Nurdağı ilçesinin Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.

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Terör gazisi Muammer Kurt doğum gününde yaşamını yitirdi
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