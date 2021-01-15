Gaziantep’te 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri Gaziantep'te yapılacak. Geçen yıl Kalyon Stadı'nın hizmete girmesiyle yıkılan şehir merkezindeki Kamil Ocak Stadı'nın yerine yapımına başlanılan Millet Bahçesi Gaziantep Valiliği hizmet binasının da yıkılarak bu alana katılmasıyla 120 bin metrekarelik geniş bir alana sahip olacak.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolle Valilik hizmet binasının taşınması kararlaştırıldı. Şehrin gelişen ve arazisi geniş bir bölgesine taşınacak Valilik binasının yeri ise geçen yıl yıkılan Kamil Ocak Stadı'nın yerine TOKİ tarafından yaptırılan Gaziantep Millet Bahçesi'ne dahil edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek imzalanan protokolü takdim eden Vali Davut Gül, "Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız protokolü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ettik. Valiliğin yeri yeşil alan olacak. Yolun üzerine yeşil yaya yolu yapılarak millet bahçeleri birleştirilecek. Mevcut otopark yer altına alınarak yerine kütüphane yapılacak" dedi.

Bakan Kurum ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Millet Bahçemize Valilik binamızın bulunduğu alanı yeşil yollarla bağlayarak yaklaşık 120 bin metrekare büyüklüğünde bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla şehrimiz daha sağlıklı bir yaşam alanına sahip olacak" görüşünü dile getirdi.