Geleceğin tenisçilerini Milli antrenör yetiştiriyor

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Bölge Sorumlusu Milli Antrenör Yasemin Çepnioğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu protokol ile geleceğin tenisçilerini yetiştiriyor.

1 YILDA 1200 OCUK EĞİTİM ALDI

Çocukları anaokulundan itibaren jimnastik dersleri ile desteklediklerini ifade eden Çepnioğlu, "Masa Tenisi derslerinde, hem kaslarının gelişimi ve hem de beyin jimnastiği yaptırıyoruz. İmzalanan protokol ile çocuklar anaokulundan alınıp salonlara sınıf sınıf getiriliyor, bir aylık eğitim sonrasında çocukları yeteneklerine göre ayırıyoruz. Masa tenisinde 2019-2020 Yılında 1200 çocuk eğitim aldı bunlardan çocukların eğitim seviyesine göre mavi, kırmızı, yeşil, sarı gruplarına ayırdık. İlerleyen çocuk bir üst gruba geçiyor. Büyüklerimizden oluşan A takımı antrenmanına ulaşıyorlar ve antrenmanlarını artık performans sporcusuyla yapıyorlar." dedi.

"ONLİNE DERSLERE GİRİP ANLATIYORUM"

Kocaeli'ndeki tüm okullarda, öğretmenlere eğitim verdiklerini belirten Çepnioğlu, "Dışarıdan antrenör olacak ilimiz yada başka şehirden gelen ayrıca üniversitelerle pandemi sürecinde online derslere girip ders anlatıyorum. Çocuklarımız maç seviyesine geldiklerinde başarılarından dolayı şu an ilimizin en iyi okullarında tam burslu eğitim hakkini kazanarak okulunda okuyorlar. Masa tenisi performans sporcularımız derslerinde de çok başarılı okul ve ilçe birincisi olarak okullarını bitiriyorlar. Bunun yanında uluslararası engelli sporcuları yetiştirmek için eğitim aldım ve belgeyi almak için yeni başlayan çocuklar gibi eğitildik ağır bir eğitimden sonra işitme engelli, zihinsel engelli, down sendromlu, bedensel engelli çocuklara sadece masa tenisi değil onların motorik gelişimini sağlamak amacıyla canı gönülden çalışmaya hazırım ve kapım sonuna kadar acık başvurmaları yeterli." şeklinde konuştu.