Gönül zengini

Hayırsever Mehmet Altun, İstanbul Sultanbeyli'deki yaklaşık 300 milyon lira değerindeki arsasını devlete bağışaldı. Arsa ile çeşitli illerde okul ve cami yapılması için protokol imzalandı. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, bağışlanan arsa karşılığında okul ve cami inşa edilmesi için AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin şahitliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık arasında ortak protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat başta olmak üzere ihtiyaç bulunan yerlere 20 okul ile Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne bir cami yapılacak.