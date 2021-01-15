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’de kar timleri iş başında

Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kentte kaldırımları kar ve buzdan temizledi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 15.1.2021 12:34 ABONE OL
Hakkari’de kar timleri iş başında

Hakkari kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı kar timleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar timleri özellikle ana arterlerde gerekli müdahalelere anında yetişirken, kaldırımlar ise ekipler tarafından temizleniyor. Hakkari Belediyesinin kürekli kar timleri, kentin değişik bölgelerinde bulunan ve araçların geçemediği noktaları kısa sürede kardan temizledi.

Belediye önü başta olmak üzere birçok noktayı küreklerle kardan temizleyen kürekli kar timleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Hakkari’de kar timleri iş başında
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