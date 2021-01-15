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Hassas burun Şila'dan kaçamadılar...

'ın İpekyolu İlçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bu araçta arama yaptı. Hassas burun Şila'nın da katıldığı operasyonda 51 kilo 45 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:24 ABONE OL
Hassas burun Şila'dan kaçamadılar...

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

UYUŞTURUCU TACİRLERİ ŞİLA'DAN KAÇAMADI

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tespit edilen bir araç İpekyolu İlçesinde yakalandı. Araçta narkotik madde arama köpeği ŞİLA ile birlikte yapılan detaylı aramada; 100 paket halinde 51 Kilo 45 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.G. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek"
suçundan yakalanarak gözaltına alındı

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen H.A. isimli şahsın yakalama çalışmaları polis ekiplerince başlatılırken, gözaltına alınan C.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Hassas burun Şila'dan kaçamadılar...
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