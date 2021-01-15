Hastaneleri hedef alan hırsız yakalandı

İstanbul Kadıköy'de sağlık kuruluşlarını hedef alarak hırsızlık yapan bir şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.K.'nın girdiği hastanelerden toplamda 4 bin 240 lira çaldığı o anlar ise güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

İddiaya göre E.K. isimli bir şüpheli Kadıköy'de bulunan farklı sağlık kuruluşlarına girip, çalışanların dikkatsiz bir anını yakalayarak masaların üzerinde bulunan cüzdan ve paraları çalıyordu. Hastane çalışanlarından biri, hırsızlığa uğradığını fark edince durumu polise bildirdi. Şüpheliyi yakalamak için olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

FATİH'TE YAKALANDI



İncelenen kamera görüntülerinin ardından kimliği tespit edilen E.K., Fatih'te bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden 5 farklı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği tespit etti. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahlemece serbest bırakıldı.