Son dakika haberi: Üç kız çocuğunun istismar edildiği iğrenç olaya ödül gibi ceza verilmişti! O hakime soruşturma başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; Aydınlıkevler'deki ortaokula 2019'un mart ayında özel bir firmaya ait seyyar sinema aracı getirildi. 10D film gösterimi yapılan araca farklı zamanlarda binen biri 12, ikisi 11 yaşlarındaki 2 kız çocuğu, 10D film gösterimi için gözlük dağıtan görevli Ö.D.'nin kendilerini elle taciz ettiğini ve mahrem bölgelerini okşadığını iddia ederek durumu öğretmenlerine anlattı. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan çocuklar, aracın içerisinin karanlık olduğunu, Ö.D'nin kendilerine sarıldığını, araca bindikleri sırada 30-40 saniye kadar zanlının göğüslerini okşadığını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan görevli Ö.D. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'GİRİŞ ÇIKIŞLARDA ÇARPMALAR OLABİLİR'

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Ö.D, hakkında suçlamaları reddederek, çocuklara dokunmadığını söyledi. Ö.D savunmasında, "Üzerime atılı suçları işlemedim. Hiçbir küçük kızın göğsüne dokunmadım. Ancak içeri giriş çıkışlarda çarpmalar olabilir. Bu zamana kadar da böyle bir şikayet olmadı" ifadelerini kullandı. İyi hal indirimi uygulanan Ö.D'ye mahkeme tarafından iki çocuk için 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bir çocuk hakkında ise beraat kararı verildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar...

CEZAYI VEREN HAKİME DE SORUŞTURMA

Mağdur avukatı Ayşe Nur Akdemir tarafından istinafa başvurulan karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eksik ve yetersiz araştırma yapıldığı gerekçesi ile bozuldu. Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık Ö.D'ye karşı "Yavrum seni azad edeceğiz var mı söylemek istediğin başka bir şey, ah yavrum keşke cezayı erteleyebilsek ancak kanun izin vermiyor" şeklinde konuşan hakim hakkında ise, söylemleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ö.D'nin hak ettiği cezayı almasını istediklerini ifade eden Avukat Ayşe Nur Akdemir, "Çocuklara yapılan tacizin cezasız kalmayacağını biliyorduk. Nitekim bunun için CİMER şikayeti de olmak üzere birçok yola başvurduk. Aylardır beklediğimiz oldu. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin dayanaktan yoksun, hatalı ve yanlı kararını bozdu. Dosyamız yeniden yerel mahkemede görülecek. Temennim odur ki sanık hak ettiği cezayı alsın. Adaletin tesisi için mağdur vekili olarak elimizden geleni bu aşamaya kadar yaptığımıza inanıyoruz. Sanığın en üst hadden ceza alması için de elimizden geleni yapacağız" dedi.