İstanbul güne karla uyandı

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece birçok bölgede etkili oldu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yılın ilk karını fotoğrafladı.

Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer, Eyüp ve Beykoz başta olmak üzere birçok yerde İstanbullular güne karla uyandı. Gece yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kentin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yılın ilk karını fotoğrafladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, pazar ve pazartesi günleri şehri komple beyaza bürüyecek kar yağışı bekleniyor.