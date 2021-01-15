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güne karla uyandı

’da dün başlayan kar yağışı gece birçok bölgede etkili oldu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yılın ilk karını fotoğrafladı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:22 ABONE OL
İstanbul güne karla uyandı

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece birçok bölgede etkili oldu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yılın ilk karını fotoğrafladı.

Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer, Eyüp ve Beykoz başta olmak üzere birçok yerde İstanbullular güne karla uyandı. Gece yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kentin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yılın ilk karını fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, pazar ve pazartesi günleri şehri komple beyaza bürüyecek kar yağışı bekleniyor.

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İstanbul güne karla uyandı
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