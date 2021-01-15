İstanbul'da kar sevinci! Vali Yerlikaya, “Özlediğimiz beklediğimiz kar İstanbul’a geldi”

Tüm yurtta olduğu gibi yağmur ve kar yağışı İstanbul'da da etkisini gösterdi. İklim değişikliği nedeniyle Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul beklenen kara kavuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'da İstanbul'da kar manzarası fotoğrafı paylaşarak "Özlediğimiz beklediğimiz kar İstanbula geldi" dedi. Metoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerine göre ise Kar yağışının Cumartesi günü öğleden sonra başlayıp Pazar günü yoğunlaşacağı ve Pazartesi sabahına kadar devam edeceğini açıkladı.



Gündüz saatlerinde Anadolu Yakasının yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı Avrupa yakasında sadece yüksek kesimlerde etkili olurken ince bir tabaka halinde yağdı. Zaman zaman yağmurla karışık yağsa da kentin dört bir yanı beyaza büründü. Anadolu yakasında yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar kar topu oynama şansına sahip olurken İstanbul'un iç kısımındaki ilçelerde sadece ince bir kar tabakası oluştu.



VALİ YERLİKAYA BEKLENEN KARI FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'da İstanbul'da kar manzarası fotoğrafı paylaşarak "Özlediğimiz beklediğimiz kar İstanbula geldi" dedi.



PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR VAR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tespitlerine göre İstanbul'da Cumartesi öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar devam edecek kar yağışının Pazar günü yoğun şekilde etkisini arttıracağı kaydedildi.



Perşembe akşamından başlayan kar yağışı Anadolu yakasında etkili olurken Avruqa yakasında sadece yüksek kesimler hariç merkezi noktalarda ince bir kar tabakası oluşturdu. 5-6 santime kadar kar yağışı etkili oldu. Cumartesi öğleden sonra başlayacak kar yağışı Pazar günü etkisini arttıracak. Pazartesi sabah saatlerine kadar kar yağışı sürecek.



Yetkililer yağacak kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden kaynaklanacak buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını kış lastiklerini taktırmalarını unutmamalarını istedi.



Beklenen kar şağışı nedeniyle yollarda kar küreme araçları ve tuz kamyonları hazır bekletildi. Kar yağışından dolayı buzlanacak yollara tedbir amacıyla 300 bin ton tuzun hazır bulundurulduğu kaydedildi.