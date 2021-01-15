İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar etkili olmaya başladı. Gündüz saatlerinde Anadolu yakasında görülen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktasında etkili olmaya başladı. Kar yağışı Avrupa yakasında özellikle Arnavutköy, Sarıyer ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde etkili oldu.Anadolu yakasında ise Üsküdar Çamlıca Tepesi ile Çamlıca Camii çevresinde kar yağışı etkili oldu. Ayrıca, Kartal Aydos Ormanı, Ataşehir Kayışdağı ve Çekmeköy'ün bazı noktalarında kar etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı.İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağarken alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yağmur etkili oldu.