İSKİ AÇIKLADI! İstanbul baraj doluluk oranları 15 Ocak 2021 son durum ne? Yağışlar baraj doluluk oranlarını arttırdı mı?

İstanbul baraj doluluk oranları, son dönemde milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Barajlardaki su seviyesinin son yılların en düşük düzeyine gelmesiyle beraber susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan şehirde yağışların başlamasıyla bu durumun barajlardaki etkisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranı yükseldi mi? İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına ait son durum verileri…
15 OCAK 2021 İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM!
İSKİ tarafından yapılan son açıklamada; "13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26.92" ifadeleri kullanılmıştı. Kar yağışının da etkisini göstermesiyle İstanbulluların gözü yeniden barajlardaki son duruma çevrildi…
SU SEVİYESİ ARTTI!
Geçtiğimiz gün gelen son dakika bilgisine göre; Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Yağan yağmurlar ile doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan drone kamerası ile görüntülendi. Öte yandan yağan yağmur ile birlikte barajın çevresinde bulunan onlarca çöpün sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.
Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur barajları doldurdu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı. İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı.
En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 97.39'ayükseldi. Öte yandan doluluk oranı hızla artmaya devam eden Alibeyköy Barajı ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Barajın doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine kadar çıktı. Diğer taraftan yağan yağmur ile birlikte gölün çevresinde bulunan onlarca çöpün sular ile sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.
Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.
VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Günlerdir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı noktaları tamamen beyaza bürünürken işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.
Sabah işe gitmek için evinden çıkan Serkan Türkyilmaz," Güne karla uyandık işe gitmek için evden çıktım. Bereket yağıyor inşallah daha fazla yağar " dedi.
Hatice Kılıç, "Mutluyuz uzun süredir bekliyorduk .barajlarımız dolmuş olacak sabah kalkınca bu manzara ile karşılaşmak çok keyifli çocuklar içinde mutluyum onlarda karin yağmasını dört gözle beklediklerini biliyorum " ifadelerini kullandı.
Cem Şişman ise, "En son 2017 de kar yağısı olmuştu çok uzun süredir bekliyorduk. Barajlarımız için verimli olacağını düşünüyorum İnşallah bir süre daha böyle devam" şeklinde konuştu.
Öte yandan, İSKİ Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından İstanbul'daki barajların doluluk oranına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İSKİ'nin bugünkü paylaşımında "15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %28,03" ifadelerine yer verildi.
İSKİ'nin son paylaşımları şöyle:
13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp
14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %26,92
14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 665 bin metreküp
15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %28,03