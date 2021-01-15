İstanbulkart HES kodu eşleştirme ve yükleme nasıl yapılır, son gün ne zaman? İstanbulkart akbile HES kodu yükleme ve tanımlama

İstanbulkart'ta HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Ocak itibarı ile başladı. Milyonlarca vatandaş, akbile HES kodu yükleme işlemlerini 14 Ocak'a kadar tamamladı. İnternet üzerinden ilgili işlemlerini yapamayan ve çeşitli hata ile karşılaşanlar, İstanbulkart gişelerine adeta akın etti. Bilindiği gibi, 15 Ocak itibarı ile İstanbul'da toplu taşıma kullanabilmek için akbile HES kodu doğrulama yapılması gerekiyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme yapmayanlar, bu tarihten itibaren toplu taşımaları kullanamayacak.

İSTANBULKART'A HES KODU EŞLEŞTİRME VE TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkart'a HES kodu doğrulama yapmak için öncelikle Hayat Eve Sığar, E-Devlet veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, İstanbulkart akbile HES kodu yükleme, doğrulama ve tanımlama yapmak için şu adımları izleyin;