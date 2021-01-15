Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Susuz ilçesi Çamçavuş Köyü'nde birçok sokak hayvanının aç ve zor durumda olduğunun tespit edilmesi üzerine Jandarma birlikleri köye gitti.

Hayvanları besleyen jandarma ekipleri ardından hayvanları Susuz Belediyesi hayvan barınağına götürdü. Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan açıklamda konuya dair şu ifadelere yer verildi:

"Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."