Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Susuz ilçesindeki hayvanların aç kaldığını öğrenince hemen bölgeye gitti. Hayvanları doyuran ekipler, barınak ihtiyacı olan hayvanları da belediye barınağına götürdü.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Giriş Tarihi: 15.1.2021 16:03 ABONE OL
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Susuz ilçesi Çamçavuş Köyü'nde birçok sokak hayvanının aç ve zor durumda olduğunun tespit edilmesi üzerine Jandarma birlikleri köye gitti.

Hayvanları besleyen jandarma ekipleri ardından hayvanları Susuz Belediyesi hayvan barınağına götürdü. Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan açıklamda konuya dair şu ifadelere yer verildi:

"Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA