Kar yağışı etkili oluyor

Zonguldak'ta önceki gün başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, bilhassa yüksek kesimler ile köylerde etkili oluyor.

Dün akşam yoğun bir şekilde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Kdz. Ereğli karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Zonguldak Kdz. Ereğli yolunda aşırı kar yağışı nedeniyle gece geç saatlere kadar kapanma tehlikesi yaşanırken, yaklaşık 10 kilometrelik bir araç kuyruğu yaşandı.

Kar yağışı bugün de öğleye doğru başlarken, bilhassa kent merkezine bağlı, Rat, Dilaver, Baştarla mahalleleri ile Ontemmuz, Karaelmas ve yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam etti.

Yağan kar yağışı araç trafiğini de olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde de trafiğin aksamasına neden oldu.