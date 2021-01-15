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'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı

’nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ‘karımı ve çocuğumu öldürdüm’ diyerek, asılsız ihbarda bulunan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. K.Y. isimli kişinin öldürdüğünü iddia ettiği eşi ve çocuğunun ise komşularında doğum günü kutlamasında olduğu anlaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 06:56 ABONE OL
'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi TOKİ evlerinde, saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, karısını ve çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin adreste yaptığı soruşturmada ihbarı yapan K.Y.'ye ulaşıldı. K.Y.'nin evinde yapılan incelemede herhangi bir cinayet işlenmediği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerini saatlerce meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan K.Y. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. K.Y.'nin öldürdüğünü iddia ettiği eşi ve çocuğunun ise komşularında doğum günü kutlamasında olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı
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