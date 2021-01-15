Kartepe’de kar timleri göreve hazır

Ülke genelini ve Kocaeli'nin zirvesi olan Kartepe'yi etkilemeye başlayan kar yağışı sonrasında Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kar Timleri çalışmalarına başladılar. Kartepe Belediyesi Kar Timi 30 personel, 2 grayder, 2 tuzlama küreme, 2 loder, 6 kepçe, 4 kamyonet filosu ile nöbetteler.Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Kartepe'de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece-gündüz görev başında olacak.

TEDBİRSİZ YOLA ÇIKMAYALIM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışları çok şükür başladı. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için bereketli olur. Kar yağışıyla birlikte belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz hemen görevlerine başladılar. Hemşehrilerimiz ve ilçemize gelen misafirlerin rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için 7/24 ekiplerimiz görev başındadır. Herkesin belirlenen kurallara uymaları çok önemlidir. Araç ve trafik güvenliği için kış lastiği, zincir v.b. bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim" açıklamasında bulundu. Kartepe'de yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında 0 262 316 68 00 nolu telefondan ulaşılabilecek.