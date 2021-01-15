Kartpostal gibi

Yozgat kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde beyaz rahmet, özellikle yerleşim yerleri ve kırsal alanlarda yeşil örtü ile birlikte görülmeye değer kış manzaraları da oluşturdu.

Kışın Yozgat'a en yakışan yüzü olan beyaz kar örtüsünün geç de olsa gelmesi Yozgatlılar'ı fazlasıyla mutlu etti. Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık, Lise Caddesi, şehrin farklı noktaları, ilçeler, belde ve hatta köylerden sosyal medyaya yansıyan görüntüler beyaz kar tanelerinin Yozgat'la ayrılmaz bir parça olduğunun da göstergesi oldu.

Vatandaşlar, Yozgat ve beyaz rahmetin buluşmasını kart postala benzetirken, ortaya çıkan manzaralar üşütmekten ziyade gönülleri hem ısıttı hem de hoş bir seda bıraktı.