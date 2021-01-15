Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden servisçi esnafına 1 milyon liralık destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan meclis toplantısında servis araçlarından alınan 1 yıllık vize ücretinin alınmaması oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar ile Pandemi döneminde zorluk yaşayan servisçi esnafına destek verildi.

SERVİSÇİLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK

Büyükşehir Meclisi aracılığıyla Kayseri'de, aralarında minibüs, otobüs ve otomobil türünden 5 binden fazla servis aracını ilgilendiren söz konusu karar ile servisçi esnafına sağlanan destek miktarı 1 milyon 27 bin 620 TL oldu. 2021 yılında alınması gereken ancak meclis kararıyla alınmayan vize ücretleri ile servisçi esnafının, Pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.