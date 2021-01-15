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Büyükşehir Belediyesi'nden servisçi esnafına 1 milyon liralık destek

Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan servisçi esnafından karşılığı 1 milyon liranın üzerinde olan yıllık servis vize ücretlerinin alınmamasına karar verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 15.1.2021 16:29 ABONE OL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden servisçi esnafına 1 milyon liralık destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan meclis toplantısında servis araçlarından alınan 1 yıllık vize ücretinin alınmaması oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar ile Pandemi döneminde zorluk yaşayan servisçi esnafına destek verildi.

SERVİSÇİLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK

Büyükşehir Meclisi aracılığıyla Kayseri'de, aralarında minibüs, otobüs ve otomobil türünden 5 binden fazla servis aracını ilgilendiren söz konusu karar ile servisçi esnafına sağlanan destek miktarı 1 milyon 27 bin 620 TL oldu. 2021 yılında alınması gereken ancak meclis kararıyla alınmayan vize ücretleri ile servisçi esnafının, Pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden servisçi esnafına 1 milyon liralık destek
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