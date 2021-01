‘Kedi yolu’ tamam

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullanacağı "kedi yolu" tamamlandı. 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kedi yolu sayesinde köprünün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak. Renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" unvanını alan ve hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Her iki yakayı birbirine bağlayan halatlar üzerinde hummalı bir çalışma devam ederken köprü inşaatı için en önemli noktalardan biri olan kedi yolu da tamamlandı. Kedi yolu kılavuz halatlarının çekimine geçen eylül ayında başlanırken, 318 metre yükseklikteki kulelere gönderilen çelik halatlar karşı kıtaya römorkörler vasıtasıyla ulaştırıldı. Kedi yolunun tamamlanmasıyla köprünün silueti de ortaya çıktı. Aydınlatmaların da tamamlandığı köprü, geceleri görsel bir şölen sunuyor.İLMEK ilmek işlenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her bir detayında ince ve zekâ dolu tasarım ayrıntılarına yer verildi. Köprünün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamdırılarak 2023 metre olarak planlandı. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerle boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde düzenlenecek