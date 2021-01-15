‘Lojistik Köy’de sona gelindi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişim noktalarından birisi olan Diyarbakır'a tarım, dış ticaret ve lojistik kenti olma yönünde sağlayacağı katkı ve sunacağı istihdam olanaklarıyla vizyon projelerden olan Lojistik Köy projesine dönük olarak yapılacak ihale öncesi paydaşlarla son bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Vali Karaloğlu'nun yanı sıra; eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı aynı zamanda Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil yer aldı.

Kalkınma Ajansının bir sunum yaptığı toplantıda projenin son hali masaya yatırılarak detaylar konuşuldu. Üretim maliyetlerini düşürerek, ithal ve ihraç edilen ürünler ile hammaddelerin taşınması ve depolanması gibi çeşitli hizmetler sunacak projeyle ilgili olarak Vali Karaloğlu, lojistik altyapısıyla güçlü ülkelerin bölgelerinde avantaj sağladıklarına dikkat çekerek projenin Diyarbakır'a sunacağı katkılara vurgu yaptı. Diyarbakır'a yüksek katma değer üreterek dijital dönüşümde öncülük edecek Lojistik Köy projesi, 229 hektarlık alana inşa edilecek ve içerisinde 404 bin metrekarelik kapalı alana sahip 58 adet A+ sınıf depolama alanı bulunacak. Projede ayrıca, nakliye komisyoncuları binası, servis istasyonları, sosyal tesisler ile benzin istasyonları, tır ve konteyner park alanlarının da yer alması planlanıyor.