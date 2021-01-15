Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 15 Ocak hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

Haftanın son gününde market çalışma saatleri ve açılış kapanış saati, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda herhangi bir çalışma saati sınırlaması olmayan marketlerin, koronavirüs genelgesi ile çalışma saatleri sınırlandırılmıştı. Hafta içi ve hafta sonu iki farklı çalışma saati düzeni belirlendi. Peki, son koronavirüs genelgesine göre marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 15 Ocak 2021 hafta içi bakkal ve marketler kaça kadar açık?
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile market çalışma saatleri duyuruldu. Hafta içi günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.