Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 15 Ocak hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

Haftanın son gününde market çalışma saatleri ve açılış kapanış saati, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda herhangi bir çalışma saati sınırlaması olmayan marketlerin, koronavirüs genelgesi ile çalışma saatleri sınırlandırılmıştı. Hafta içi ve hafta sonu iki farklı çalışma saati düzeni belirlendi. Peki, son koronavirüs genelgesine göre marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 15 Ocak 2021 hafta içi bakkal ve marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile market çalışma saatleri duyuruldu. Hafta içi günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…