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Mehmet Kuş’tan esnafa ziyaret

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.1.2021 11:00 ABONE OL
Mehmet Kuş’tan esnafa ziyaret

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşın talepleri yerinde çözüme kavuşturuluyor.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle halkın arasında olup, talep, istek ve sorunları yerinde dinleyen Kuş, esnaf ve vatandaşlarla görüşüp taleplerini dinledi. Kendisine iletilen taleplerin çözümü için ilgililere talimat veren Kuş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Mehmet Kuş, "Biz gece de gündüz de vatandaşın yanındayız bizler vatandaşlara hizmet için varız." dedi.

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Mehmet Kuş’tan esnafa ziyaret
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