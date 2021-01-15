Mersin Üniversitesi’nde online ‘Deney Hayvanı Kullanım Eğitimi’ verildi

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM), tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle online olarak verdiği eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

MEÜSEM bünyesinde, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenmiş olan A Kategori Araştırmacılar için '1. Grup Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Eğitimi' verildi. 9 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve 40 saat online olarak yapılan teorik eğitimin ardından, 35 saatlik uygulama eğitimi daha verildi.

MEÜSEM dersliklerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitim sonu değerlendirme sınavı yapıldı. Başarılı olan katılımcılara, 'A Kategori Deney Hayvanı Kullanım Sertifikaları', Merkez Müdürü Doçent Doktor Esma Dumanlı Kadızade ve Merkez Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ali Gök tarafından verildi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, '1. Grup Deney Hayvani Kullanım Sertifikası Eğitimi'ne katkılarından dolayı Rektör Danışmanı ve MEÜSEM Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade'ye plaket verdi.