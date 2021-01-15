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'daki olayından : Genç sevgilisi uğruna her şeyini satmıştı... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç korkunç halde bulundu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, 52 gündür kayıp olan 70 yaşındaki olayının üzerine gidildi. Müge Anlı, ailesinin günlerdir haber alamadığı Hamdi Kılıç ile ilgili acı gerçeği canlı yayında açıkladı. Anlı, sevgilisinin İzmir'deki evinden kaybolan 70 yaşındaki adamın cesedinin ağaçta asılı olarak bulunduğunu duyurdu. Kılıç'ın ölü olarak bulunduğu yer ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu. İşte, Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları

Giriş Tarihi: 15.1.2021 12:02 Son Güncelleme: 15.1.2021 12:29 ABONE OL
Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayından son dakika: Genç sevgilisi uğruna her şeyini satmıştı... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç korkunç halde bulundu!

Müge Anlı'dan son dakika haberi... ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, kayıplar ve cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, 52 gündür kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç olayının perdesi aralandı. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın ailesi, Müge Anlı'ya katılarak babalarının günlerdir kayıp olduğunu söylemişti. Yaşlı adamı bulmak için harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, Kılıç'la ilgili son gelişmeleri günlerdir canlı yayında aktarıyordu. Öyle ki, 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.

SON DAKİKA... ACI HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU

Müge Anlı, programın bugün yayınlanan bölümünde Hamdi Kılıç ile acı gerçeği aktardı. 70 yaşındaki Kılıç'ın cesedinin 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulunduğu öğrenildi.

Kılıç'ın cesedinin bulunduğu yer ise akıllarda birden çok soru işaretlerine neden oldu.

SEVGİLİSİNİN EVİNİN YAKINDA BULUNDU

70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi, son olarak görüldüğü genç sevgilisinin evinin yakınlarında bulundu. Hamdi Kılıç'ın cesedinin bulunduğu yer ile kaybolduğu ev arasında ise sadece 289 metre mesafe olduğu tespit edildi.

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DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı.

Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayından son dakika: Genç sevgilisi uğruna her şeyini satmıştı... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç korkunç halde bulundu!
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