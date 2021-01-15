Muş'ta kar yağışı 86 köy yolunu kapattı

Muş İl Özel İaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gece etkili aralıklarla etkili olan kar yağışı il genelinde 86 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açıma çalışmalarını başladı kışı sürede köylerimize ulaşım sağlanacaktır " diye konuştu.

Muş Belediye kar temizleme çalışmasına başladığını belirten Başkanı Yardımcısı Hamdullah Karasu, "Bu gün yılımızın ilk yoğun kar yağışı ile karşı karşıyayız. Belediye olarak sabahın erken saatlerinde kar toplamaya başladık. Halkımızın daha sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşamını sürdürmeleri için yığınlar halinde toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Karla mücadelemizi aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.