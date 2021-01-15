Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri: En güzel, kısa ve uzun Nazım Hikmet şiirleri

NAZIM HİKMET SÖZLERİ

Kitap okurum: içinde sen varsın, şarkı dinlerim: içinde sen. Oturdum ekmeğimi yerim: karşımda sen oturursun, çalışırım: karşımda sen. Sen ki, her yerde "hâzırı nâzır"ımsın, konuşamayız seninle, duyamayız sesini birbirimizin: sen benim sekiz yıldır dul karımsın… (Pirayeye)

En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk: henüz büyümedi. En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür… (Pirayeye)

Yaşamak: ümitli bir iştir, sevgilim, yaşamak: seni sevmek gibi ciddî bir iştir… (Pirayeye)

Ben seni isterim: senin gibi güzel, dost ve sevgili olsun hayat… Biliyorum henüz bitmedi sefaletin ziyafeti… Bitecek fakat… (Pirayeye)

Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz ölümün önünde sigaramızı.

Sende uzaklığı; sende ben, imkânsızlığı seviyorum.

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.

Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş. Ama sen gitme, ben cahil kalayım.