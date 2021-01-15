Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri: En güzel, kısa ve uzun Nazım Hikmet şiirleri

Ünlü şair Nazım Hikmet 112.doğum gününde hafızalardan silinmeyen şiirleriyle anılıyor. Güzel Yüzlü Şair ve Mavi Gözlü Dev olarak adlandırılan şair, 2002 yılında doğumunun 100. yılı dolayısıyla UNESCO tarafından 'Nazım Yılı' ilan edilmişti. İlk şiiri "Feryad-ı Vatan"ı küçük yaşta kaleme alan Nazım Hikmet'in şiirlerini ve merak edilen sözlerini haberimizde derledik. İşte en güzel, anlamlı Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri sizlerle…
Türk edebiyatının usta şairleri arasında öne çıkan Nazım Hikmet doğumunun 112. Yılında anılıyor. Türk şiirinde sayısız dilde eser veren Nazım Hikmet şiirleri başta olmak üzere kısa uzun sözleri ise haberimizde yer alıyor…
Ben Senden Önce Ölmek İsterim
"Ben
senden önce ölmek isterim.
Gidenin arkasından gelen
gideni bulacak mi zannediyorsun?
Ben zannetmiyorum bunu.
iyisi mi,
beni yaktırırsın,
odanda ocağın
Aşk Mönüsü
"Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin
Sen ülkemin yaz geceleri gibisin
Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında
Beni unutma
Ah! saklı gülüm
Sen hem zor hem güzelsin
Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın
Sana burada veriyorum hayata ayrılan buseyi
Sen memleketim kadar güzelsin
Dağların Havası (Osmanlıca baskı, 1925)
835 Satır (1929)
Jokond ile Sİ-YA-U (1929)
Varan 3 (1930)
1 + 1 = 1 (1930)
Sesini Kaybeden Şehir (1931)
Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932)
Gece Gelen Telgraf (1932)
Portreler (1935)
Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)
Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936)
Şeyh Bedreddin Destanına Zeyl (1936)
Kuvayi Milliye (1968)
Saat 21-22 Şiirleri (1965)
Dört Hapishaneden (1966)
Rubailer (1966)
Yatar Bursa Kalesinde (1929-1951)
Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)
Yeni Şiirler (1951-1959)
Son Şiirleri (1959-1963)
Kan Konuşmaz (1965)
Yeşil Elmalar (yedi yazardan derleme) (1965)
Yaşamak Hakkı (1966)
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1967)
Öteki Defterler
- Orası
- Zeytin ve Üzüm Adası
Kitap okurum: içinde sen varsın, şarkı dinlerim: içinde sen. Oturdum ekmeğimi yerim: karşımda sen oturursun, çalışırım: karşımda sen. Sen ki, her yerde "hâzırı nâzır"ımsın, konuşamayız seninle, duyamayız sesini birbirimizin: sen benim sekiz yıldır dul karımsın… (Pirayeye)
En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk: henüz büyümedi. En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür… (Pirayeye)
Yaşamak: ümitli bir iştir, sevgilim, yaşamak: seni sevmek gibi ciddî bir iştir… (Pirayeye)
Ben seni isterim: senin gibi güzel, dost ve sevgili olsun hayat… Biliyorum henüz bitmedi sefaletin ziyafeti… Bitecek fakat… (Pirayeye)
Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz ölümün önünde sigaramızı.
Sende uzaklığı; sende ben, imkânsızlığı seviyorum.
Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.
Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş. Ama sen gitme, ben cahil kalayım.