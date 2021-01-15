Nevşehir’de 37 kadın girişimciye mikro kredi desteği verildi

Nevşehir İl Özel İdaresi kredi programı çerçevesinde Nevşehir'de yaşayan 37 kadın girişimciye kredi çekleri, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Düzenlenen toplantıya Vali İnci Sezer Becel, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ile kredi almaya hak kazanan kadın girişimciler katıldı.

Kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkân veren mikro kredi uygulaması çerçevesinde 37 kadın girişimciye 5 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen rakamlarda faizsiz toplam 150 bin TL mikro kredi verildi.

Verilen destek ile kadınların işlerinin daha da büyümesi ve ailelerine olan katkılarının daha da artması hedefleniyor.

Mikro kredi desteklemelerinde geçen yıla göre yüzde yüz bir artış sağlandığı belirtilerek, 2021 yılı içerisinde 300 bin TL kredinin girişimcilere verilmesi planlanıyor.