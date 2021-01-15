O saldırgan serbest bırakıldı

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki sitede önceki gün 19.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Emre Y. dün adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Emre Y., "yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik de evli olan Emre Y. hakkında, eski sevgilisi olduğunu söylediği Alev Ş. ve ikametine 200 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanmasını kararlaştırdı. Soruşturma kapsamında, apartman güvenlik kamera görüntüleri de incelendi. Emre Y.'nin saat 13.38'de binaya girdiği, 16.48'de ayrıldığı görüldü. İtfaiye tarafından kurtarılan Alev Ş.'nin komşularından Ayşe Soysal, Emre Y.'nin genç kadını 15 gün önce dövdüğünü belirterek, "Elleri ayakları kan içindeydi. Yöneticiyle beraber kızı elinden kurtardık. Ben kızla uğraşırken, polisi aradığımızı duyunca adam kaçmış" diye konuştu. Komşularından Hatice Yaprak da "Alev, 'Erkek arkadaşım beni sürekli dövüyor' diye zaten söylüyordu. Kız, daha önce de şikâyetçi olmuştu. Adam için 6 ay uzaklaştırma aldırmıştı" dedi.