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O saldırgan serbest bırakıldı

'de sevgilisi Alev Ş.'nin elleri, ayakları ve ağzını koli bandıyla bağladıktan sonra evini ateşe verdiği öne sürülen Emre Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.1.2021 ABONE OL
O saldırgan serbest bırakıldı
Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki sitede önceki gün 19.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Emre Y. dün adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Emre Y., "yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik de evli olan Emre Y. hakkında, eski sevgilisi olduğunu söylediği Alev Ş. ve ikametine 200 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanmasını kararlaştırdı. Soruşturma kapsamında, apartman güvenlik kamera görüntüleri de incelendi. Emre Y.'nin saat 13.38'de binaya girdiği, 16.48'de ayrıldığı görüldü. İtfaiye tarafından kurtarılan Alev Ş.'nin komşularından Ayşe Soysal, Emre Y.'nin genç kadını 15 gün önce dövdüğünü belirterek, "Elleri ayakları kan içindeydi. Yöneticiyle beraber kızı elinden kurtardık. Ben kızla uğraşırken, polisi aradığımızı duyunca adam kaçmış" diye konuştu. Komşularından Hatice Yaprak da "Alev, 'Erkek arkadaşım beni sürekli dövüyor' diye zaten söylüyordu. Kız, daha önce de şikâyetçi olmuştu. Adam için 6 ay uzaklaştırma aldırmıştı" dedi.

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O saldırgan serbest bırakıldı
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