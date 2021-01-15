On Numara çekiliş sonuçları sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile 15 Ocak On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 15 Ocak 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile bu akşam sona erecek. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 15 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 15 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

15 Ocak On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 511 bin TL kazandırmıştı.

İşte, On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...