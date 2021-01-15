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Pazar günü yağacak yoğun kara hazırlanıyorlar

genelinde beklenen yağışıyla ilgili Belediyesi, ilçedeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü yağacak yoğun kar ihbarı nedeniyle ilçe sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına kalabalığın yoğun olduğu noktalara kar tuzu bırakıldı. Kar yağışı ve buzlanmadan doğabilecek olumsuzluklara karşı sahada olacak iş makinelerinin planlanması da yapıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 19:27 ABONE OL
Pazar günü yağacak yoğun kara hazırlanıyorlar

Sultangazi Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da kar yağışı beklendiğini bildirmesiyle harekete geçti. Kar yağışının ilçe genelinde olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için tüm tedbirler alındı.

1 Ekskavatör, 1 jcb, 1 greyder, 10 açık araç, 6 ön ve arka aparatlı karla mücadele aracı yol güvenliğini sağlamak ve yaya- araç trafiğinde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için hazır bulunacak.
Dar sokaklarda iş makilerinin nasıl kullanacağı da planlandı. Dar aparatlı araçlar dar sokaklarda, daha büyük iş makineleri de geniş sokaklarda kullanılacak.

Kar yağışı ve buzlanmadan doğabilecek sorunlarda vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına ilçe genelinde cami, muhtarlık ve sağlık kuruluşlarına kar tuzu dağıtıldı.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirtti. Başkan Dursun, "Kar küreme araçlarımız ve ekiplerimiz olası kar yağışına hazır. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak gündüz ve gece ekiplerimizle kesintisiz hizmete devam edeceğiz. Komşularımızın da gizli buzlanma ve kar yağışına karşı dikkatli olmasını, özellikle sürücülerin tedbirlerini almadan trafiğe çıkmama konusunda özen göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu.

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Pazar günü yağacak yoğun kara hazırlanıyorlar
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