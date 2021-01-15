Pendik’te yeğenine sarkıntılık eden kişi tarafından öldürüldü

Olay, 23.00 sıralarında Pendik Orta Mahalle Kavuniçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kavuniçi Sokak yakınlarında oturan Hasan Yılmaz'ın yanına giden yeğeni olan ismi öğrenilemeyen genç kadın, sokakta bir kişinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine Hasan Yılmaz, yeğenine sarkıntılık ettiği iddia edilen kişiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında darp edilen kişi, üzerinde bulunan tabancayı çekerek ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Hasan Yılmaz'ın başına diğeri ise kavgayı ayırmaya çalışan bir gence isabet etti.Darp edilen şüpheli olay yerinden kaçarken olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Tarafları ayırmak isterken aralanan yaralanan kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yerini inceleme ekipleri uzun süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından Hasan Yılmaz'ın cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay sonrasında kaçan şüpheli, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürüldü.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.