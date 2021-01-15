Polis adaylarından kan bağışı

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Spor salonunda gerçekleşen kan bağışından önce Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, polis adaylarının halkın can ve mal güvenliği için and içtiklerini anımsatarak, "Onlar daha şimdiden görevlerinin bilinciyle can kurtarıyorlar. İyilik kervanına katılan, geleceğimizin teminatı genç polis adaylarımızın yanı sıra onları bu bilinçle yetiştiren yöneticilerini yürekten kutluyorum" dedi.

Pandemi sürecinde kan bağışı stoklarında azalma olduğunu anımsatan Saygılı, bu kapsamda başlattıkları kampanya ile stokların belirli düzeye geldiğini kaydetti. Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Cengiz ve okul yönetiminin de katılımıyla gerçekleşen kan bağışında polis adayı öğrencileri bir can kurtarmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşadı.