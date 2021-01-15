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Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte genelge detayları!

Pandemi sürecinde salgında büyük risk oluşturması ve yayılımı tetiklemesi nedeniyle kafe, restoran, kahvehane, lokanta gibi birçok yeme-içme işletmelerine alınan kararla beraber paket servis ve gel-al hizmeti kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlama ile beraber birçok işletme şimdilerde hizmet veremiyor. Peki; Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte Restoran, kahvehane, lokanta ve kafe gibi işletmelere uygulanan kısıtlamanın detayları…

Giriş Tarihi: 15.1.2021 13:46 ABONE OL
Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte genelge detayları!

Restoran, kahvehane, lokanta ve kafe gibi işletmeler koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalardan etkilenmiş ve yalnızca paket servis ile gel al hizmeti zorunluluğuna tabi tutulmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Peki, Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler açılacak mı? İşte tüm detaylar…

RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan biri de kafe ve restoranların 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde hizmet vermeye başlaması olmuştu. 20.00-24.00 saatleri arasında ise bu işletmeler sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebiliyor…

Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte yasak saati

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte yasak saati

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte genelge detayları!
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