Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte genelge detayları!

Restoran, kahvehane, lokanta ve kafe gibi işletmeler koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalardan etkilenmiş ve yalnızca paket servis ile gel al hizmeti zorunluluğuna tabi tutulmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Peki, Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler açılacak mı? İşte tüm detaylar…

RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan biri de kafe ve restoranların 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde hizmet vermeye başlaması olmuştu. 20.00-24.00 saatleri arasında ise bu işletmeler sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebiliyor…