Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yapılan hastanelerde açılan kadrolar için yayımlanan sağlık personeli alımı ilanın ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuza göre Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alınacak. Ancak, 16 bin sağlık personeli alımı için başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Peki, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar;

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alınacak.