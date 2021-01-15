Sağlıkçılara hukuk eğitimi verilecek

Gaziantep Üniversitesi, sağlık çalışanlarının görev yaparken karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar için sertifika programı başlattı. Sağlık çalışanların 32 saat sürecek programa katılarak görevlerinde karşılaşabilecekleri olağan dışı durumlar, idari/hukuki ve cezai sorumlulukları, tıbbi standartlar ve defansif tıp gibi pek çok konuda bilgi sahibi olabilecek.

"Sağlık Hukuku Sertifika Programı" hakkında bilgi veren Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Fedakârca çalışan sağlık mensuplarımıza görev esnasında karşılaşabilecekleri olağandışı durumlara, muayene ve tedavi süreçlerine hukuksal yaklaşım, yaşanan olumsuz bir durumda yasal haklarını bilerek süreç yönetimini nasıl yönlendirmesi gerektiği noktasında geliştirdiğimiz bu eğitim, Gaziantep Üniversitesi'ne özel olup, alanında aynı isimde bazı kısa süreli eğitimler olsa da bu içerikteki ilk eğitim olma özelliğini taşıyor" dedi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, Sağlık Hukuku Sertifika Programı eğitiminde, hukuk terminolojisi, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu, tıbbi standart sorumluluk, sağlık personelinin hukuki/idari ve cezai sorumlulukları, defansif tıp ve tıbbi malpraktis stres sendromu, sağlık hukukunda sigorta, aydınlatılmış onam ve sağlık personeli hukuki uyuşmazlık usulleri gibi ihtiyaca özel birbirinden gelişmiş farklı konuların ele alınacağını bildirdi.