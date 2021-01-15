Şampiyon Berfin Avrupa yolcusu

Rusya'nın Moskova şehrinde Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Berfin Altun'da milli takım adına mücadele edecek. Başarılı sporcu Halter Federasyonu'nun düzenlediği ve 28 Şubat gününe kadar sürecek olan milli takım kampında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Altun kariyerinde bulunan bir Avrupa şampiyonluğu ve Dünya 3.'lüğünün yanına bir yenisini daha eklemek istiyor.

"HEDEFİM OLİMPİYAT"

Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Berfin; "Hedeflerimi her zaman en üst seviyede tuttum. Benim amacım daha önce olduğu gibi uluslararası arenada ülkemi en iyi temsil etmek ve bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak. Avrupa Şampiyonasında başarılı olup sonrasında 2021 yazında Tokyo'da düzenlenecek olan Olimiyatlara katılıp ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.