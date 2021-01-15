Şanlıurfa’da işçilerin gözü bu toplantıda

Pandemiden dolayı yetki alması geciken Hizmet İş Sendikası dün itibariyle yetkiyi alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesinin ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi. Toplantı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ile işçi temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.Her zaman işçinin yanında olan ve günün şartlarına uygun bir şekilde ücret belirlenmesi hususunda Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini ifade eden Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, " Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde hassasiyetle durduğu Toplu İş Sözleşmelerinin ilk oturumunu gerçekleştirdik. Her zaman işçimizin yanındayız, işçilerimizin hakkını ve hukukunu koruyan bir anlayış ile görüşmelerimize başladık. İnşallah hayırlı bir şekilde sonuçlandırırız."Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri önümüzdeki günlerde ikinci oturumu ile devam edecek.