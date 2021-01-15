Şanlıurfalı şehide mezarı başında müjde verildi

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna 4 yıl önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Şanlıurfalı Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanı yerde kalmadı. Şehidin kanının yerde kalmadığının haberini alan aile şehidin mezarında dua etti.

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna 4 yıl önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş şehit oldu. Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanı yerde kalmayarak saldırıyı gerçekleştiren terörist ölü ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, geçen pazar günü Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli operasyonda Jandarma Özel Harekat timleri tarafından 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesindeki "turuncu kategoride" yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfalı Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanı yerde kalmadığı haberin verilmesi aileyi sevindirdi. Baba Celal Ateş, Annesi ve şehidin kardeşleri haber üzerine şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in Suruç ilçesinde bulunan mezarını ziyaret ederek dua ettiler.

4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in Babası Celal Ateş oğlunun mezarını ziyaret ederek; "Oğlumun kanı yerde kalmadı, Güvenlik güçleri, askerlerimiz oğlumun kanınını yerde bırakmadılar, bizlerinde bir nebzede olsa içi rahatladı. Şehit oğlumuz mezarında rahat uyuyacak. Biz ailece şehit oğlumun mezarını gelip dua ettik ve kanının yerde kaldığının müjdesini verdik Devletimize, hükümetimize Türk silahlı kuvvetlerine, askerlerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ"

Şehidin ikizi Semra Ateş mezar başında kardeşinin katilinin öldürüldüğünü müjdesini vererek; "Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Allah onların köklerini kazısın inşallah. Çok mutluyuz. Bugün bayram bizim için." diye konuştu.