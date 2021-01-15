Şehit babası: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 1 milyon liralık ödülle aranan turuncu listedeki Kurban Pehlivan olduğu belirlenirken teröristin 2017 yılında Bitlis'te şehit edilen astsubay Recep İnce ile uzman çavuş Halil Ateş'in faillerinden olduğu ortaya çıkması şehit ailelerini sevince boğdu.

Güvenlik güçleri tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli kasabasında yaşayan İnce ailesine şehidimizin kanı yerde kalmadı haberi verilmesi aileyi sevince boğarken, anne Cemile İnce gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk ordusuyla bir kez daha gurur duyduklarını dile getiren şehit babası Osman İnce; "2017 yılında yüreğimiz yanmıştı, sayın Cumhurbaşkanımız bizleri telefonla arayıp başsağlığı dileklerini iletmişti, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak demişti. Allah'a şükürler olsun o haber bugün bize ulaştı. Allah devletimize zeval vermesin, rabbim güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. İnşallah en kısa sürede onların kökü kazınacak. Eli kanlı teröristlerin Mehmetçiğimiz tarafından öldürülmesi içimizi, yüreğimizi ferahlattı. Terörle ısrarlı bir şekilde mücadele eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'ya ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, Rabbim onların tırnağını taşa değirmesin." dedi.