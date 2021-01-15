Şengül öğretmen çocuklar için çizdi, duvarlar renklendi

Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda Türkiye'de ilk kez ''Deniz ve Orman Okulu'' açıldı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, çocukların doğa ile baş başa kalmalarını ve katıldıkları etkinliklerin eğlenceye dönüştürmelerini sağlamak amacı ile böyle bir okulu açtıklarını söyledi.

SEVDİKLERİ HAYVANLARI ÇİZİYORUZ

Erdemli Deniz ve Orman Okulu girişindeki ihata duvarlarının deniz ve ormanda yaşayan hayvanların resimlerini çizdiriyoruz diyen Açıkyörük, ''Çocuklarımız Deniz ve Orman Okulu kapısına geldiğinde hem mutlu olacakları hem de resme ilgi duyacakları alan oluşturuyoruz. Bu tür çalışmalarımızı diğer bölgelere de yansıtacağız.

Öğrencilerimizi deniz orman okuluna geldiğinde duvardaki resimler karşılayacak. Aslanlı Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmenimiz Şengül Bulut Yel, duvarları resimleyerek çocukları buraya çekecek. Ayrıca Erdemli Talat Göktepe Tabiat Çamlığı girişine çizilen resimler buraya gelenlerin anı fotoğrafı çektirme merkezi de olacak'' dedi.

BÖLGEYE ÖZGÜ CARETTA CARETTALAR

Erdemli Deniz ve Orman Okulu girişine çocukların sevdiği, caretta caretta, balık, yengeç, kum zambağı ve çocukların resimlerini çizerek çocuklara sevdirmeye çalışan Yel de, deniz ve orman okulunun giriş kapısını çocukların sevdiği karakterlerin resimlerini yaparak renklendirdiklerini belirtti.

Çizdiği duvar resimlerinde özellikle öğrencilerin yağmurlu havalarda giydikleri sarı yağmurlukları ön plana çıkartarak çizdiklerini kaydeden Yel, ''Çocuklarımızın aklında kalması için sadece sarı renkli yağmurluklardan oluşan çocuk resimleri çizmedik aynı zamanda bölgemize ait ve nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik bitkilerden kum zambağı çizdik. Bölgemizde kıyıya çokça çıkarak üreme yapan karetta karetta ve deniz altı canlılarının resimlerine yer verdik. Ayrıca arka fona da Toros dağlarını ve çamlığı temsil etmesi açısında çam ağaçlarını resmettik. Hem okulumuzu hem de ilçemizin tanınırlığını artırmak amacı ile böyle bir kompozisyon oluşturduk'' diye konuştu.