Soğukta titreyen Nijeryalının yardımına vatandaş koştu!

Soğuk kış gününde Taksim Gezi Parkında ayakkabısız çıplak ayakla titreyen Nijeryalının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ayakları titreyen Nijeryalıya Parkın Güvenlik Amiri Doğukan Bulut ayakkabı, çaycı Salih Salman'da sıcak çay vererek yardımda bulundu. Nijeryalı genç yapılmak istenen yardımları kabul etmedi.



Günlerdir Gezi Parkında ayakkabısız ve eşofmanıyla yatıp kalkan İsmini söylemeyen Nijeryalı genç için vatandaş yardım seferberliği başlattı. Kış günü hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü soğuk havada ayağı çıplak olarak parkta titreyen Nijeryalı vatandaşın dikkatini çekti.

Uzun süredir Beyoğlu Taksim'de bulunan Gezi parkında yaşayan yabancı uyruklu genci gören güvenlik görevlileri, Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, parkta ayakkabısız yürüyen kişiyi hastaneye götürmek için uğraştı. Vatandaşların ve ekiplerin Uzun uğraşları sonucu ikna olmayan genç yapılmak istenen yardımları da kabul etmedi.





"Devamlı burada kalıyor hiçbir şeyi kabul etmiyor"



Gezi parkında çaycılık yapan Salih salman "o hep buralarda 500 tl veren oldu 100 tl veren oldu gittiler ayakkabı aldılar ama yok kabul etmiyor. Devamlı burada kalıyor hiçbir şeyi kabul etmiyor.





"Hava soğuk olduğu için çıplak ayakla üşümesin diye ayakkabı verdik"



Gezi parkı güvenlik amiri Doğukan Bulut: bu gün pakta gördük soğuktu hava. Ona devletin imkanlarını sunuyoruz. Ambulans ve polis geldi ama kendisi kabul etmiyor. Bizde bilmiyoruz ne yapacağız. Daha önceden geliyordu ama bir gelip bir kayboluyordu. Hava soğuk olduğu için yardımcı olmak istedik ona bir çift ayakkabı vermek istedik. Kesinlikle kabul etmedi. İnsan olarak acıyoruz. Ne ismini biliyoruz nede derdini" dedi.