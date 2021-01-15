Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! 12 yaşındaki kız çocuğunu bu sözlerler kandırıp aileyi 300 bin lira dolandırdı!

SON DAKİKA! 12 yaşındaki kız çocuğunu bu sözlerler kandırıp aileyi 300 bin lira dolandırdı!

Telefon dolandırıcıları her geçen gün bir vatandaşı ağına düşürmeye devam ediyor. Özellikle yaşlı kişleri hedef alan sahtekarlar bu sefer de 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırarak hedeflerine ulaştı. Son dakika haberine göre 'de Akın O. isimli şahıs, telefonu açan C.U.(12)'yu kandırarak ailenin 300 bin lira değerindeki altını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis Akın O.'yu gözaltına aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 16:27 Son Güncelleme: 15.1.2021 16:47 ABONE OL
SON DAKİKA! 12 yaşındaki kız çocuğunu bu sözlerler kandırıp aileyi 300 bin lira dolandırdı!

Dün saat 14.30 sıralarında Cevat Paşa Mahallesi'nde önceden belirledikleri aileyi takibe alarak anne ve babanın dışarıda oldukları anda evin telefonunu arayan Akın O. (47) o sırada evde bulunan C.U.'ya (12) kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttı.

Ardından da küçük kıza, babasının adının FETÖ dosyasında geçtiğini, FETÖ şüphelilerinin evlerine altın ve para koyduklarını ve bunları gelecek olan polis memuruna vermesini istedi.

Ardından polis gibi eve giden Akın O., küçük kızdan 300 bin lira değerindeki altın ve parayı alarak kayıplara karıştı.

HEMEN OLAY POLİSE BİLDİRİLDİ

Dolandırıldığını anlayan ailenin, haber vermesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

MOBESE ve çevredeki kameralar incelenirken; şüphelinin bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, ticari taksiyi takibe alırken A.O.'yu, altın ve paralar ile birlikte Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakaladı. Çanakkale'ye getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLER! İnternette 'jigolo' ilanları veriyorlardı! Milyonluk vurgun yapan 7 kişi yakalandı...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! 12 yaşındaki kız çocuğunu bu sözlerler kandırıp aileyi 300 bin lira dolandırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA