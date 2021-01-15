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SON DAKİKA! Çocukların oyunu ortalığı ayağa kaldırdı! Esnaf kendini sokağa attı...

Son dakika haberler... 'da 3 çocuğun oynadığı oyun yürekleri ağza getirdi. Çocuklar, bir elektronik ürün tamiri yapılan iş yerine gelerek ellerindeki torpili ateşleyip içeri attı. Torpillerin patlamasıyla birlikte içeriyi duman kapladı. Ne olduğunu anlayamayan personel büyük bir panik yaşadı. Dışarı çıktıklarında ise kimseyi göremediler. Güvenlik kameralarını inceleyen personel bunu çocukların yaptığını gördüğünde şaşkına döndü. O anları anlatan Murat Topal, “Bir anda patlama oldu. Neye uğradığımızı anlayamadık. Panik halinde kendimizi dışarı attık.” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 17:08 Son Güncelleme: 15.1.2021 17:52 ABONE OL
SON DAKİKA! Çocukların oyunu ortalığı ayağa kaldırdı! Esnaf kendini sokağa attı...

Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde elektronik eşya tamir ve bakımının yapıldığı iş yerinin önünden geçen 3 çocuk, ellerinde ateşledikleri torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi bir anda iş yerinin içine atarak kaçmaya başladı. İçeri atılan maddenin ne olduğunu anlamaya çalışan esnaf, yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı.

Büyük korkunun yaşandığı olayda, şoku üzerinden atan esnaf hemen iş yerinin önüne çıktı ancak kimseyi göremedi. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, durumu ancak o zaman anlayabildi.

İş yerinde teknik servis bölümünde personelin çalıştığını, kendisinin de telefon görüşmesi yaptığını belirten Murat Topal, "Bir anda patlama oldu ve ortalığı duman kapladı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Panik halinde kendimizi dışarı attık. Dışarıya çıktığımızda Manavgat Belediyesi istikametine koşarak uzaklaşan çocuklar gördük" dedi.

Hemen güvenlik kamerasını açarak görüntüleri izlediğini belirten Topal, "Görüntülerde 3 çocuğun iş yerimizin önüne geldiğinde durduğunu, 2 çocuk biraz uzaklaşırken çocuklardan bir tanesinin elindeki torpili yakıp işyerinden içeriye attığı görülüyor" dedi.

Torpilin patladıktan sonra iş yerinin tavanına ve kolona çarptığını belirten Topal, kartonpiyere değmesi durumunda iş yerinde yangın çıkabileceğini, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi.

TEHLİKELİ OYUN KAMERADA

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocukların iş yerinin önüne geldiklerinde durdukları, 2 çocuğun biraz ileriye doğru yürürken çocuklardan birinin elindeki torpili çakmak ile yaktıktan sonra iş yerinin içine atarak kaçtığı görülüyor. İş yeri içerisindeki kamerada ise patlama anı ve içerideki çalışanların panik halinde dışarıya koştukları görülüyor.

Çocukların torpil şakası esnafın aklını başından aldı | Video

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SON DAKİKA! Çocukların oyunu ortalığı ayağa kaldırdı! Esnaf kendini sokağa attı...
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