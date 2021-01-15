SON DAKİKA! Çocukların oyunu ortalığı ayağa kaldırdı! Esnaf kendini sokağa attı...

Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde elektronik eşya tamir ve bakımının yapıldığı iş yerinin önünden geçen 3 çocuk, ellerinde ateşledikleri torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi bir anda iş yerinin içine atarak kaçmaya başladı. İçeri atılan maddenin ne olduğunu anlamaya çalışan esnaf, yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı.