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SON DAKİKA! Fuhuş yapılan masaj salonuna polis baskını! Gözcü koyup gizlice müşteri almışlar...

Son dakika haberine göre 'de müşterilerin gizlice alınarak fuhuş yaptırıldığı masaj salonlarına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Fuhuş şebekesinin bina dışına gözcü koyarak önlem aldığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayan kadınları müşterilere gönderdiği öğrenildi. Yapılan baskında 13 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 13:15 ABONE OL
SON DAKİKA! Fuhuş yapılan masaj salonuna polis baskını! Gözcü koyup gizlice müşteri almışlar...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine aldı. Ekipler çalışmalar sonucu, masaj salonlarına yakın sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine hemen operasyonun düğmesine basıldı.

3 masaj salonuna ve şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde, yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi. Operasyonlarda; iki bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 10'u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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SON DAKİKA! Fuhuş yapılan masaj salonuna polis baskını! Gözcü koyup gizlice müşteri almışlar...
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