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Son dakika haberi: Hava Tahmin Uzmanı gün vererek uyardı... ’da yoğun kar yağışı bekleniyor!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir haftadır yapılan kar yağışı uyarıları etkisini gösterdi. ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışının kent merkezine de inmesi bekleniyor. İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, A haber'e yaptığı açıklamada İstanbul ve yurt geneli için kritik uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 16:16 Son Güncelleme: 15.1.2021 16:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Hava Tahmin Uzmanı gün vererek uyardı... İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor!

İstanbul'un iç kesimlerinde Esenyurt, Ümraniye, Tuzla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı etkisini devam ettirirken Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Hava sıcaklığının düşeceğinin belirtilirken Sibirya soğuklarının kenti etkisi altına alması bekleniyor. Kar yağışı barajlarda direkt etki ederek doluluk oranlarını artırdı. Kar yağışı beklenildiği gibi devam ederse kuraklık tehlikesinin ortadan kalkması bekleniyor. Sabah etkili olan kar yağışı öğleye doğru güneşle erise de akşam saatlerinde tekrar etkili olacak.

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "Yarın öğle saatleri itibariyle yağmur olarak başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı olarak devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışı Anadolu Yakasında yoğun bir şekilde etkili olacak. Hem cumartesi hem de Pazar günü Anadolu Yakasında yoğun, Avrupa Yakası'nda ise normal bir kar yağışı etkili olacak. Pazartesi sabahı işe gidenlerin buzlanmaya karşı tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN!

Ülke genelinde hava durumu tahminlerini de paylaşan Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan; "Cumartesi günü orta Karadeniz ve İç Anadolunun orta kesimleri hariç tüm yurdumuz yağışlı olacak. Yağışlar iç bölgelerde kar, kıyı kesimlerde ise kuvvetli yağış şeklinde olacak. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı Akdeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli yağış bekliyoruz. Kar yağışı, pazar gününden itibaren doğuya doğru etkili olacak. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklentisi olduğu için soba ve baca tütmelerine karşı tedbirli olunmasını istiyoruz." dedi.

Uzman isim A Haber'e konuştu "İstanbul'da pazar günü yoğun kar bekliyoruz" | Video

"ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN..."

Pazartesinden itibaren yağışlar yine iç kesimlerde kar kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Salı günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak yağışların Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu terk etmesini bekliyoruz.

İSTANBUL'DA BU BÖLGELERE DİKKAT...

İstanbul için tahminlerini de belirten Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışının tutma ihtimali daha yüksek. Denize yakın yerlerde hava sıcaklığı daha geç düşüyor. Yerde tutsa bile çok fazla kar görüleceğini düşünmüyoruz. Şehrin yüksek ve iç kesimlerinde kar tutması ihtimali daha yüksek." dedi.

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Son dakika haberi: Hava Tahmin Uzmanı gün vererek uyardı... İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor!
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