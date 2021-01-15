Son dakika haberi: Hava Tahmin Uzmanı gün vererek uyardı... İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor!

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN!

Ülke genelinde hava durumu tahminlerini de paylaşan Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan; "Cumartesi günü orta Karadeniz ve İç Anadolunun orta kesimleri hariç tüm yurdumuz yağışlı olacak. Yağışlar iç bölgelerde kar, kıyı kesimlerde ise kuvvetli yağış şeklinde olacak. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı Akdeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli yağış bekliyoruz. Kar yağışı, pazar gününden itibaren doğuya doğru etkili olacak. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklentisi olduğu için soba ve baca tütmelerine karşı tedbirli olunmasını istiyoruz." dedi.

Uzman isim A Haber'e konuştu "İstanbul'da pazar günü yoğun kar bekliyoruz" | Video

"ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN..."

Pazartesinden itibaren yağışlar yine iç kesimlerde kar kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Salı günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak yağışların Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu terk etmesini bekliyoruz.