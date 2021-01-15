Son dakika haberi: Taksim'de vatandaşları böyle kandırıyordu! Foyası meydana çıktı...

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.