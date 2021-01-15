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Son dakika haberi: Taksim'de vatandaşları böyle kandırıyordu! Foyası meydana çıktı...

Son dakika! 'un göbeği Taksim'de akılalmaz tuzak... Simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuğun duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıktı. Bir anda kendini yere atıp bayılma numarası yapan çocuk, ağzına sürdüğü boyayla da kan geliyormuş izlenimi yarattı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:36 Son Güncelleme: 15.1.2021 09:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Taksim'de vatandaşları böyle kandırıyordu! Foyası meydana çıktı...

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.

Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada | Video

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Son dakika haberi: Taksim'de vatandaşları böyle kandırıyordu! Foyası meydana çıktı...
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